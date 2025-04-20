Mimarlar Odası Antalya, Bakanlığa Başvurdu

MÜZE YIKIMINA KARŞI YAZILI BAŞVURU

Mimarlar Odası Antalya Şubesi, yıkımına karar verilen Antalya Müzesi binasının yeni planlanan projeyle bir araya getirilerek korunması için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na resmi bir başvuru yaptı. Antalya’da 1964 yılında ulusal bir yarışma projesi çerçevesinde inşa edilen Türkiye’nin ilk müze binası olan Antalya Arkeoloji Müzesi’nin yıkım kararıyla ilgili tartışmalar devam ediyor. Antalya Kültürel Miras Derneği, müze binasının kısmi olarak korunmasını talep etmiş, ancak bu istek Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından reddedilmiştir. Bunun üzerine Mimarlar Odası’nın Kültür ve Turizm Bakanlığı’na yaptıkları yazılı başvuru dikkat çekmektedir. Ayrıca sosyal medya üzerinden ‘Antalya Arkeoloji Müzesine Dokunma, Antalya Müzesi Yıkılmasın’ etiketiyle kampanyalar düzenleniyor.

ANTALYA MÜZESİ’NİN ÖNEMİ VURGULANDI

Mimarlar Odası Antalya Şubesi’nin başvurusunda, Antalya Müzesi’nin dünyada sayılı müzelerden biri olduğu vurgulanıyor. “Kentimizde bakanlıkça yeni bir müze yapılması girişimleri, tarafımızdan önemli ve olumlu karşılanmaktadır” ifadesiyle müzenin önemi belirtiliyor. Müzede Paleolitik Çağ’dan günümüze kadar pek çok döneme ait eserlerin yer alması, müzenin dünya üzerindeki önemini artırıyor. Antalya’daki antik kentlerde kazı çalışmalarının devam ettiğine ve henüz kazı yapılmamış alanlarda daha birçok eserin bulunabileceğine dikkat çekiliyor. Ayrıca, bakanlığın girişimleriyle yurt dışına kaçırılan eserlerin geri getirilmesi ve sergilenmesi hedefleniyor; bu sebeple müze alanının genişletilmesi gerektiği ifade ediliyor.

MİMARİ VE KAMUSAL HAFIZAYA KATKI

Başvuruda, müzenin sadece mimari yönü ile değil, Cumhuriyet dönemi için de önemli bir yapı olduğunun altı çizilmektedir. “Antalya’ya yeni müze binası düşünülürken var olan müze, yeni yapılacak projeyle entegre edilerek korunmalıdır” deniliyor. Bu durum, bir bölümünün geçmişinin ve anı değerinin gelecek nesillere aktarılması gerektiğine vurgu yapıyor.

MÜZE ALANININ GENİŞLETİLMESİ GEREKEN BİR KONUDUR

Açıklamada, görüşlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı’na iletildiğine de yer verilmektedir. “Antalya Müzesi’nin son yapılan müzeler arasında gölgede kaldığı yadsınamaz” deniliyor. Müze alanına Meteoroloji ve Karayolları arazilerinin de dahil edilmesinin doğru bir yaklaşım olacağı vurgulanmaktadır. Bu arazilerin başka alanlarda değerlendirilebileceği ve bunun, müzenin korunması kadar önemli olabileceği belirtiliyor. Ek olarak, müze alanının açık sergi ve müze alanlarıyla zenginleştirilerek düzenlenmesi gerektiği ifade ediliyor.