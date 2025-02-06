Mimovic Fenerbahçe’den Eyüpspor’a Kiralanıyor

FENERBAHÇE’NİN YENİ TRANSFERİ MIMOVIC İÇİN GELİŞMELER

Fenerbahçe’nin yeni transferi Ognjen Mimovic, geldiği gibi takımdan ayrılacak. Sarı-lacivertli ekip, Kızılyıldız’dan kiraladığı genç sağ bek için Süper Lig kulübüyle anlaşmaya varıyor. Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, ara transfer döneminde önemli isimlerle kadrosunu güçlendirdi. Bu süreçte Diego Carlos, Milan Skriniar, Anderson Talisca ve Ognjen Mimovic, takıma katılan yeni oyuncular arasında yer aldı. Ancak yabancı kontenjanında yaşanan sıkıntı nedeniyle, Mimovic liste dışında kalan isim olacak.

MOURINHO’DAN MIMOVIC AÇIKLAMASI

Teknik direktör Jose Mourinho, Erzurumspor FK maçı sonrası gündemde duran konularla ilgili açıklamalar yaptı. Mourinho, “Djiku ve Yusuf Avrupa listesinde var. Diego uzun bir sakatlık yaşayacaksa kendisi listede olmayacaktır. Mimovic’in herhangi bir listede olacağını düşünmüyorum. İçinde bulunduğumuz durum bu” ifadelerini kullandı. Bu durumu değerlendiren Mourinho, Mimovic’in ligdeki geleceği hakkında belirsizlik yarattı.

4.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANMIŞTI

Fenerbahçe, Sırbistan’ın genç yeteneği Ognjen Mimovic’i kadrosuna kattığını kısa süre önce duyurmuştu. Sarı-lacivertli kulüp, yaptığı açıklamada “Kulübümüz, Ognjen Mimovic’in transferi için kulübü Kızılyıldız ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Ognjen Mimovic, kendisini 4,5 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Sırp savunmacıya ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile başarılar diliyoruz” şeklinde ifadelere yer verdi.

EYÜPSPOR’A KİRALIK TRANSFERİ GÜNDEME GELDİ

Play Spor’da çıkan haberlere göre, Fenerbahçe yönetimi Ognjen Mimovic’in Eyüpspor’a kiralık transferi için görüşmelere başladı. Bu gelişme, genç oyuncunun kariyeri açısından önemli bir adım olabilir.