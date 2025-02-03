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Spor

Mimovic’in Potansiyelini Marin Spor Arena’ya Anlattı

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TRANSFER AÇIKLAMASI

Fenerbahçe, kısa bir süre önce Sırbistan’ın genç yeteneği Ognjen Mimovic’i kadrosuna kattığını duyurdu. Sarı lacivertli kulüp, konuyla ilgili olarak, “Kulübümüz, Ognjen Mimovic’in transferi için kulübü Kızılyıldız ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Ognjen Mimovic, kendisini 4,5 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Sırp savunmacıya ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile başarılar diliyoruz.” şeklinde açıklama yaptı.

MARKO MARIN’IN YORUMLARI

Kızılyıldız yöneticisi Marko Marin, Ognjen Mimovic’in transfer süreci hakkında ve genç oyuncunun futbol yetenekleri üzerine özel bir söyleşi gerçekleştirdi. Marin, ayrıca Mourinho ile gelecek planları hakkında da bilgiler verdi. Bu röportaj, Spor Arena aracılığıyla detaylı bir şekilde aktarıldı.

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