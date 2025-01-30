Mimovic’ten Veda: Fenerbahçe’ye Transfer Oldu

FENERBAHÇE İLE ANLAŞMA

Fenerbahçe’nin anlaşma sağladığı Ognjen Mimovic, Young Boys ile oynanan maçın sonrasında Kızılyıldız’a veda etti.

MİMOVIC’İN VEDA AÇIKLAMASI

Kızılyıldız’ın 1-0 kazandığı karşılaşmanın ardından açıklamalar yapan Mimovic, “Galibiyet, veda etmek için güzel bir yol. Benim için kolay değil ama en azından galibiyetle veda ediyorum. Çocukluğunuzdan bu yana desteklediğiniz kulübünüzden ayrılmak çok zor. Kariyerimin en iyi yılı, çifte kupa, Şampiyonlar Ligi, bunları hayal bile edemezdim… Bir zaferle veda ediyorum, bu benim taraftarlara hediyem.” şeklinde konuştu.