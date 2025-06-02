Minareden Düşen İşçi Ağır Yaralandı

İŞÇİ MINAREDEN DÜŞTÜ

Samsun’un Bafra ilçesinde, bir caminin minaresinde boya çalışması yapan bir işçi, 20 metre yüksekten düşerek ağır yaralandı. Olay, Sarıköy Mahallesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Kömürkuyusu Camisi’nin minaresinde iskelede bulunan Enver Özyurt (57), dengesini kaybetti ve 20 metre yükseklikten musalla taşının sundurmasının üzerine düştü.

AĞIR YARALANMA VE TEDAVİ SÜRECİ

Düşme anında sundurmanın saçının kopması nedeniyle beton zemine düşen işçi, ağır yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Enver Özyurt’u Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, işçi Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.