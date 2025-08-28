Mine Meydancı, Siyasette Kadın Rolünü Vurguladı

ÖNEMLİ DEĞERLENDİRMELER

Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar’ın konuğu olan siyasetçi, meclis üyesi ve siyaset bilimi doktorantı Mine Meydancı, toplumsal değerler ve kadınların siyasetteki rolü üzerine dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Meydancı, toplumun kriz dönemlerinde aidiyet ve güvenlik ihtiyacının yükseldiğini belirterek, muhafazakâr siyasetin toplumsal değişimle uyum sağlaması gerektiğine vurgu yaptı.

MUHAFAZAKÂRLIK DEĞİŞİMİ YÖNETMEKTİR

Muhafazakârlığın yanlış anlaşılan bir kavram olduğunu ifade eden Meydancı, “Muhafazakârlık denilince insanlar değişimi reddetmek olarak algılıyor ancak asıl amaç, değişimi toplumsal değerlere uyumlu bir şekilde yönetmektir” diye konuştu. 2023 yılında yapılan bir araştırmayı paylaşan Meydancı, “Gençlerin yüzde 62’si kendisini modern olarak tanımlarken, yüzde 34’ü geleneksel değerlere bağlı olduğunu söylüyor” diyerek, toplumun değişen dinamiklerine dikkat çekti.

KADINLARIN ROLÜ VE SİYASET

Kadınların siyasetteki vazgeçilmez rolüne de değinen Meydancı, kadınların sadece anne kimliğiyle değil, toplumun inşasında aktif bir rol üstlendiklerini vurguladı. “Siyaset, bir toplumun inşasını kadına emanet ediyor” ifadelerini kullandı. Toplumsal değerleri korumanın önemini kabul eden Meydancı, ancak değişen ihtiyaçlara da cevap verilmesi gerektiğini belirterek, “Muhafazakâr siyaset toplumsal değerleri savunurken, değişen toplum ihtiyaçlarına da yanıt verebilmeli” dedi.