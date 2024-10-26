Mine Sevjin Alçiçek’in HDP Üyeliği ve Saldırı Bağlantısı

TUSAŞ SALDIRISINI GERÇEKLEŞTİREN ŞAHIS HAKKINDAKİ BİLGİLER

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi’nin (TUSAŞ) Kahramankazan’daki tesisine yönelik yapılan terör saldırısında yer alan Mine Sevjin Alçiçek hakkında, 2015’te bir arama kararı çıkarıldığı ortaya çıktı. Alçiçek’in, Halkların Demokratik Partisi (HDP) üyesi olduğu belirlendi. Geçmişte Hakkari’de 2014 yılında HDP Merkez İlçe Başkanlığı’nda yöneticilik yaptığı kaydedildi. PKK’nın propagandası haline gelen yürüyüş ve açıklamalara katılımı olduğu da tespit edildi.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı, Alçiçek hakkında 2015 yılında katıldığı yasadışı gösteri ve eylemler nedeniyle “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak”, “Terör örgütü propagandası yapmak” ve “Terör örgütüne üye olmak” suçlarından bir soruşturma başlatmıştı. Alçiçek’in o tarihten itibaren firari olduğu ve 20 Ağustos 2015’ten beri arandığı öğrenildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ’a düzenlenen terör saldırısında etkisiz hale getirilen iki PKK üyesinden birinin Mine Sevjin Alçiçek olduğunu açıklamıştı.