“Mine Sevjin Alçiçek’in Terör Bağlantısı Açığa Çıktı”

TUSAŞ SALDIRISINI GERÇEKLEŞTİREN KİŞİ HAKKINDA YENİ BİLGİLER

TUSAŞ’taki terör saldırısını gerçekleştiren Mine Sevjin Alçiçek hakkında 2015’te bir arama kararı çıkarıldığı belirtildi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi’nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen saldırıya katıldığı ifade edilen Alçiçek’in, Halkların Demokratik Partisi (HDP) üyesi olduğu öğrenildi. Alçiçek’in, 2014 yılında Hakkari’de HDP Merkez İlçe Başkanlığında yöneticilik yaptığı, ayrıca PKK’nın propagandasını yürüten yürüyüş ve açıklamalara katıldığı kaydedildi.

SUÇLAMALAR VE SORUŞTURMA DETAYLARI

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı, katıldığı yasa dışı gösteri ve eylemler nedeniyle Alçiçek hakkında “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak”, “Terör örgütü propagandası yapmak” ve “Terör örgütüne üye olmak” suçlarıyla soruşturma başlattı. Firari olan Alçiçek’in, 20 Ağustos 2015 tarihinden bu yana arandığı belirtildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ’a gerçekleştirilen terör saldırısında etkisiz hale getirilen PKK üyelerinin Mine Sevjin Alçiçek ve Ali Örek olduğunu açıkladı.