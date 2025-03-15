Mine Tugay Sağlık Sorunlarını Açıkladı

GÜZELLİĞİ VE BAŞARILI OYUNCULUĞUYLA GÜNDEMDE

Güzelliği ve oyunculuk kariyeriyle sık sık anılan Mine Tugay, şu sıralar Can Borcu dizisinde “Emel” karakteriyle dikkat çekiyor. Sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlar büyük ilgi görüyor.

SAĞLIK PROBLEMLERİNİ DUYURDU

Ünlü oyuncu, takipçileriyle bir paylaşımında yaşadığı sağlık sorunlarını açıkladı. Tugay, rahatsızlıklarını “Kaburgası çatlamış, belinde disk kayması olan, ağrılı ve canı sıkkın bir gazi” sözleriyle dile getirdi. Bu açıklama sonrasında hayranları, Mine Tugay’a geçmiş olsun dilekleri iletti.

TAKİPÇİLERİNDEN DESTEK YAĞMURU

Tugay’ın yaptığı bu duyarlı paylaşımın ardından, sosyal medya kullanıcıları onun için bir destek kampanyası başlatarak geçmiş olsun mesajları göndermeye başladı.