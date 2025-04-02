Minecraft’ın Çocuklar Üzerindeki Etkisi Nedir?

ÇOCUKLAR VE MİNECRAFT: YARATICILIĞIN DİJİTAL DÜNYASI

AJ Minotti’nin üç çocuğu, Minecraft oyununu oldukça seviyor. 10 yaşındaki ikiz kızları ve 6 yaşındaki oğlu, oyun içindeki sınırsız sanal bloklarla sürekli olarak inşaat yapıyor. Ohio eyaletinde pazarlama alanında çalışan Minotti, çocuklarının yarattığı eserler karşısında bazen şaşkınlık yaşadığını ifade ediyor. Kızlarından biri, “Baba, sana bir şey göstermek istiyorum” diyerek yanına geldi ve Nintendo Switch ekranında bir şelalenin önünde duran avatarını gösterdi. Oyundaki düğmeye bastığında, şelale durdu ve bir mağara girişi ortaya çıktı. İçeride, topladığı eşyalar için yapılmış ışıklı bir yeraltı sığınağı vardı. Minotti, bunun “Bildiğin yer altı malikanesi gibiydi” sözleriyle hayranlığını dile getiriyor. Kızının bazı YouTube içeriklerini takip ettiğini fakat çoğunlukla tasarımı kendi başına yaptığını belirtiyor. Minotti, “Bu, benim çocukken bilgisayarda bir şeyler üretmeye çalıştığım zamanlardaki hislerimi hatırlatıyor” diyerek konuşmasını sürdürdü.

MİNECRAFT’IN POPÜLERLİĞİ VE PSİKOLOJİK FAKTÖRLER

Minecraft, tüm zamanların en popüler video oyunlarından biri haline gelmiş durumda. İlk defa 2009 yılında piyasaya sürülen bu oyun, 2023 yılına kadar 300 milyonun üzerinde kopya sattı. Roblox ve Terraria gibi benzer oyunlarla beraber, her yaştan oyuncunun ilgisini çekiyor. Çocuklar saatlerce bu oyunu oynayabiliyor; çağımızda dikkat dağıtıcı birçok unsur varken bu durum oldukça dikkat çekici. Bazı ebeveynler, çocuklarının Minecraft’a olan ilgisinin bir tür takıntı veya bağımlılığa dönüşeceğinden endişe ediyor. Bazı ebeveynler, çocuklarını ekranda uzaklaştırma konusunda zorluk yaşarken, Minecraft’ın popülaritesi bir de Hollywood filmi ile daha da artıyor. Jack Black ve Jason Momoa’nın başrolünde olduğu A Minecraft Movie, Nisan 2025’te vizyona girecek.

Uzmanlara göre, Minecraft ve benzeri oyunların başarısının ardında derin psikolojik ve evrimsel faktörler yatıyor. Bu oyunlar, insan doğasında bulunan içgüdülere hitap ediyor. İnşa etme isteği, türümüzün başarılı olmasının temelini teşkil ediyor. Çocuklar her zaman çeşitli şekillerde – kumdan kalelerden ağaç evlere kadar – bir şeyler inşa etmeyi seviyor, Minecraft işte bunun dijital versiyonu. Peki, çocukları yaratıcı olmaya iten şey nedir?

Boston College’da çocukların öğrenme yöntemleri üzerine çalışan psikolog Peter Gray, tüm memelilerin genç yaşlarda oyun oynadığını ifade ediyor. Yırtıcı hayvanların avlanma becerilerini geliştirmek için oyun oynadığına, av olanların ise kaçma ve saklanma pratikleri yaptığına dikkat çekiyor. Gray, “Oynadıkları oyunlar, onlar için hayatta kalma ve üreme açısından en önemli becerileri geliştirir” diyor. İnsanlar, hayatta kalmak için kulübeden av malzemelerine kadar birçok şeyi inşa etmeye mecbur. Bu sebepten doğal seçilimin insanlarda inşa etme konusunda güçlü bir dürtü yarattığını vurguluyor.

Gray, çocukların dil ve hayal gücü kullanarak oynamalarının da yetişkinliğe hazırlık sürecinin bir parçası gibi göründüğünü aktarıyor. Çocukların ne inşa ettiklerinin yaşadıkları kültüre göre değişebileceğini belirten Gray, “Bugün çocukların bilgisayar başında oyun oynamaktan keyif almalarına şaşırmamalıyız” diyor. Ayrıca, “Buna üzülmek yerine, onların içgüdüsel olarak gelecekte ihtiyaç duyacakları becerileri geliştirdiğini kabul etmeliyiz” diye ekliyor.

DİJİTAL YARATICILIK VE KEŞİF

New York Üniversitesi’nde bilgisayar bilimcisi olan Julian Togelius, üç yaşındaki oğlunun bile oyuncak trenleri için tüneller inşa etmeye çalıştığını gözlemlediğini aktarıyor. Yaşı ilerledikçe bilgisayar oyunlarının ilgisini çekeceğini düşünüyor. Togelius, Minecraft gibi “sandbox” oyunlarının çocuklara keşfetme ve yaratıcılık özgürlüğü sunduğu için cazip geldiğini belirtiyor. Geleneksel bilgisayar oyunlarının karmaşık olabileceğini ancak Minecraft gibi oyunların kolay ve sezgisel bir biçimde üretim fırsatı sunduğunu savunuyor ve, “Minecraft’ta bir şeyler oluşturmak, doğrudan ve basit” diyerek ekliyor: “Kod yazmaktan çok daha kolay.”

Bu oyun, inşa etme dışında sunduğu farklı modlarla da dikkat çekiyor. “Survival Mode” (Hayatta Kalma Modu) ile oyuncuların düşmanlarla savaşması ve hayatta kalmaya çalışması için mücadele etmesini gerektiriyor. Ayrıca oyunun sosyal yönü de önemli. Çocuklar, yüz yüze görüşemedikleri arkadaşlarıyla çevrimiçi Minecraft’ta buluşabiliyor. Togelius, araştırmasında Minecraft’ta oyuncuların oyun içindeki davranışlarının kişilikleri hakkında ipuçları sunduğunu gözlemlemiş.

MİNECRAFT’IN EĞİTİMDEKİ YERİ

Minecraft, eğitim alanında da çeşitli şekillerde kullanılıyor. Covid-19 pandemisi sırasında bazı üniversite profesörleri derslerini çevrimiçi Minecraft üzerinde gerçekleştirdi. İrlanda’daki öğretmenler de, öğrencileri derse katmak için Minecraft Education’ı kullandılar. Shannon Midwest Teknoloji Üniversitesi’nden psikoloji eğitmeni Éadaoin Slattery’nin yaptığı bir araştırma, Minecraft’ın sınıf içindeki etkinliklerde başarıyla kullanıldığını ve öğrenci motivasyonunu artırdığını ortaya koydu. Slattery, bir öğretmenin öğrencilerine Galce öğretmek için Minecraft içinde farklı restoranlar oluşturduğunu belirtiyor.

Minecraft’ın oyunculara akış halinde yoğun bir şekilde odaklanmalarını sağladığı düşünülüyor. Ancak tüm çocukların bu oyuna ilgi göstermediğine dair bazı çalışmalar mevcut. Avustralya’da yapılan bir araştırma, 3-12 yaş arası erkek çocukların yüzde 54’ünün Minecraft oynadığını, bu oranın kız çocuklarında ise yüzde 32 olduğunu gösteriyor.

AİLELERİN ENDİŞELERİ VE ÜSTESİNDEN GELME YOLLARI

Minotti, çocuklarının oyun süresinin dengeli olduğunu vurguluyor; basketbol gibi fiziksel aktivitelerle de ilgileniyorlar. Oyunun temelinde yaratıcı düşünme ve hayal gücünü geliştirme gibi olumlu yönler bulunduğunu düşünen Minotti, onları internette tamamen serbest bırakmadığını belirtip kısıtlamalar getirdiğini ifade ediyor. İngiltere’deki çocuk güvenliği vakfı NSPCC, Minecraft gibi oyunlarda çocukları güvende tutmak için ebeveynlere çeşitli tavsiyeler yayınlıyor.

Genel olarak Minotti, çocuklarının Minecraft’ta uzun süre geçirmesinin makul olduğunu düşünüyor çünkü onların oyun içindeki aktivitelerini takip ediyor. Minecraft’ın insanları yeni yollarla bir araya getirme fırsatı sunduğunu da ekliyor. Minotti, “Minecraft, hayal edebileceğiniz tüm Lego parçalarına sahip olmak gibi bir şey” şeklinde yorumlayarak bu oyunun hem pratik hem de eğlenceli bir alternatif olduğunu belirtiyor.