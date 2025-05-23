Minguzzi Ailesine Tehdit Davasında Karar Açıklandı!

İstanbul Kadıköy’de yaşanan Mattia Ahmet Minguzzi cinayetiyle ilgili olarak aileyi tehdit eden 5 çocuk hakkında yargı kararı açıklandı. Mahkeme, bu çocuklardan 5’ine yaş indirimi uygulayarak “Suçu ve suçluyu övme” suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. “Silahla birden fazla kişiyle tehdit” suçlamasıyla karşılaşan çocuklardan 4’ü beraat ederken, M.G. hakkında tutukluluk halinin devam etmesine ve 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Duruşma, Bakırköy 4. Çocuk Mahkemesi’nde saat 11.30’da başladı. Duruşmanın basına kapalı olarak gerçekleştirildiği ve tarafların ile sanık avukatlarının hazır bulunduğu belirtildi.

İddianamede belirtilen bilgilere göre, Mattia Ahmet Minguzzi’nin babası Andrea Minguzzi ve annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi “müşteki” sıfatıyla yer alıyor. 24 Ocak’ta bıçaklanarak hastaneye kaldırılan Minguzzi’nin 9 Şubat’ta hayatını kaybettiği, ve olayla ilgili olarak İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde iki sanık hakkında dava açıldığı ifade ediliyor. İlk duruşma 10 Nisan’da yapılacakken, sosyal medya üzerinden müştekilere yönlendirilen tehdit mesajları tespit edildi. Özellikle, müşteki Yasemin Akıncılar Minguzzi’nin telefonuna M.G’ye ait numaradan gelen mesajda bir tehdit edenin özür dilediği bildiriliyor. Ayrıca, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü’ne yapılan ihbarda, müşteki ve ailesine yönelik tehdit içerikleri paylaşan sosyal medya hesabının M.G. tarafından kullanıldığı kaydediliyor.

Savcılık, iddianamede M.G., E.K., A.S.D., H.E.A. ve K.G.’nin “zincirleme şekilde birden fazla kişiyle silahla tehdit” ve “suçu ve suçluyu övmek” suçlarından 1 yıl 8 aydan 7 yıl 2 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmalarını talep ediyor. 18 yaşından küçük olan K.Y. hakkında ise “kovuşturmaya yer olmadığı” yönünde karar verildiği belirtiliyor.