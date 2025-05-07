Minguzzi Cinayeti Hakkında Tutuklama İstemi

SALDIRIYLA İLGİLİ YENİ GELİŞMELER

24 Ocak’ta İstanbul Kadıköy’deki bit pazarında alışveriş yapan İtalyan şef Andrea Minguzzi’nin oğlu 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, bıçaklanarak trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Dün, bu olayla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma çerçevesinde aranan iki şüpheli çocuk daha yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerin her ikisi de 18 yaşından küçük olup, Kadıköy Çocuk Büro Amirliği’ne götürüldü. Minguzzi cinayeti soruşturması kapsamında yürütülen işlemler çerçevesinde, adalete katkı sağlamak amacıyla şüpheliler hakkında tutuklama talebi bulunuyor.

Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak’ta kaykay malzemesi almak için gittiği Kadıköy Salı Pazarı’nda tanımadığı yaştaki iki saldırgan tarafından bıçaklanarak yere düşürüldü. Ardından başına tekme darbeleri aldı ve hayatta kalma mücadelesi 14 gün sürdü. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayet şüphelilerine “çocuğu kasten öldürmek” suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen bu iddianame ile uzun bir judiciaire sürecin de başlaması bekleniyor. İlk duruşma, 15 ve 16 yaşındaki sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve bir sonraki duruşmanın 8 Mayıs’ta yapılmasına karar verildi.