Minguzzi Cinayeti İle Ceza Tartışması Devam Ediyor

Türkiye’yi sarsan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde katilin yaşının 18’den küçük olması nedeniyle alacağı indirimli ceza, yoğun tartışmalara yol açtı. Katil hakkında 24 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, “çocuk indirimi” uygulanacağı belirtiliyor. Bu durum, hukuk uzmanlarına göre, katilin 10 yıl sonra cezaevinden şartlı salıverilmesine yol açabiliyor.

MİNGUZZİ AİLESİNDEN VE KAMUOYUNDAN TEPKİ

Türkiye Gazetesi’nin aktardığına göre, hem Minguzzi’nin ailesi hem de kamuoyu, indirimli ceza uygulamasına karşı tepkilerini dile getiriyor. Bu bağlamda, TBMM’nin “Yeni ‘Minguzzi’ler olmasın” amacıyla çocuk katillerine verilen cezaların artırılması için bir adım atması bekleniyor. TBMM’de kurulan araştırma komisyonunun raporunda, söz konusu cezaların artırılmasına yönelik önerilerin bulunması hedefleniyor. Türk Ceza Kanunu’na göre, 12 yaşını doldurmamış çocukların ceza sorumluluğu yok. 15 yaşını doldurmamış olanların ise işledikleri fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamaması durumuna göre ceza sorumluluğu bulunmuyor.

SUÇ VE CEEZALARA YENİ DÜZENLEME

İşlenen suçun ağırlığına göre, 15 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını henüz bitirmemiş kişiler hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiğinde 18 yıldan 24 yıla, müebbet hapis cezası gerektiğinde ise 12 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor. TBMM Araştırma Komisyonu önerileri arasında bu cezalara yeni bir kademelendirme getirilmesi ve artırılması yer alıyor. Birçok Avrupa ülkesinin çocuk suçlulara dair cezaları, Türkiye’dekinden daha caydırıcı özellikler taşıyor.

ULUSLARARASI UYGULAMALAR VE SORUMLULUK

Komisyon, Avrupa’daki örnekleri inceleyerek, özellikle Minguzzi örneğindeki gibi vahşice işlenen cinayetlerde, katil 18 yaşından küçük olsa bile daha ağır ceza uygulanmasını değerlendirecek. Bazı ülkeler, çocuk failleri işledikleri suçun türüne göre yetişkin olarak yargılıyor. Örneğin ABD’de birçok eyalette ağır suç işleyen 16-17 yaşındaki çocuklar, yetişkin gibi yargılanabiliyorlar; bazı eyaletlerde bu sınır 14 yaşa kadar iniyor. Kanada’da ise 14 yaş üzerindeki suçlular, işledikleri suça göre yetişkin mahkemelerinde yargı sürecine tabi tutulabiliyor. İngiltere’de de ağır suç işleyen 10 yaş üzerindeki çocuklar, özel çocuk mahkemeleri yerine diğer mahkemelerde yargılanıyor.

DAHA FAZLA GÖZALTI KARARI

Öte yandan, cinayetle ilgili olarak yaşları 18’ten küçük iki zanlı hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldığı bildirildi.