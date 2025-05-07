Minguzzi Cinayeti Soruşturmasında Yeni Gelişme

HÜKÜMETTEN YENİ GELİŞMELER

24 Ocak’ta İstanbul Kadıköy’de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi ve çellist Yasemin Akıncılar’ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, bıçaklanarak hayatını kaybetti. Dün yaşanan gelişmelerde, bu cinayetle ilgili olarak iki şüpheli çocuk daha yakalanarak gözaltına alındı. Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesine dair davada, yeni bir aşama yaşandı.

YENİ ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Bıçaklama olayıyla bağlantılı olarak aranan 2 şüpheli çocuk, Kadıköy Çocuk Büro Amirliği’ne götürüldü. Bu şüpheliler, henüz 18 yaşından küçük olmaları dolayısıyla çocuk bürosunda işlem görüyor.

TUTUKLAMA TALEBİ HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Mattia’nın cinayet soruşturması çerçevesinde, yakalanan iki şüpheli için tutuklama talebiyle hakimliğe sevk işlemi gerçekleştirildi. Cinayetin detaylarına dair gelişmeler merakla takip ediliyor.

OLAYIN DETAYLARI

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak’ta kaykay malzemesi almak üzere gittiği Kadıköy Salı Pazarı’nda, yaşıtları olan iki saldırganın kurbanı oldu. Bıçaklanarak yere düştükten sonra başına tekme darbeleri alan Ahmet, yaşam mücadelesini 14 gün boyunca sürdürdü.

SUÇLAMALAR VE HAPİS TALEBİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayetten sorumlu tutulan şüpheliler hakkında “çocuğu kasten öldürmek” suçlamasıyla 18 yıldan 24 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İki sanık hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşmada, 15 ve 16 yaşındaki sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve bir sonraki duruşmanın tarihi olan 8 Mayıs’a ertelenmesine karar verildi.