Minguzzi Cinayetinde 2 Şüpheli Tutuklandı

OLAYIN ARKA PLANI

24 Ocak’ta İstanbul Kadıköy’de alışveriş yapmak amacıyla bulunduğu bit pazarında saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar’ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, bıçaklanarak yaşamını yitirmişti. Dün gerçekleşen bir gelişmede, cinayet soruşturması kapsamında aranmakta olan 2 şüpheli çocuk daha yakalandı. 15 yaşındaki Minguzzi’nin ölümüyle ilgili davada önemli bir gelişme daha ortaya çıktı.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan yeni 2 şüpheli çocuk, yaşı 18’den küçük olduğu için Kadıköy Çocuk Büro Amirliği’ne götürüldü. Bu çocuklar, olayla ilgili yapılan çalışmalarda önemli birer parça olarak değerlendiriliyor.

TUTUKLAMA TALEBİ

Minguzzi cinayeti soruşturmasında yaşanan bu son dakika gelişmesi neticesinde, yakalanan 2 şüpheli hakkında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Soruşturma süreci devam ederken, olayın aydınlatılması için çalışmalar sürdürülüyor.

OLAYIN GÜNDEMİ VE HUKUKSAL SÜREÇ

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, kaykay ekipmanları almak üzere gittiği Kadıköy Salı Pazarı’nda, yaşıtları olan 2 saldırgan tarafından vurulmuştu. Bıçaklandıktan sonra yere düştüğünde başına da tekme darbeleri almış, yaşam mücadelesi ise 14 gün sürmüştü. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bu cinayetle ilgili “çocuğu kasten öldürmek” suçlamasıyla 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep eden bir iddianame hazırlandı. İlgili mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesine ve bir sonraki duruşmanın 8 Mayıs’ta yapılmasına karar verdi.