“Minguzzi Cinayetinde 2 Şüpheli Yakalandı.”

ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

24 Ocak’ta Kadıköy’de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar’ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Yaşanan son gelişmelerde, soruşturma çerçevesinde aranan 2 şüpheli çocuk daha gözaltına alındı. Bu şüpheliler, Kadıköy Çocuk Büro Amirliği’ne teslim edildi.

TUTUKLAMALAR GERÇEKLEŞTİ

Minguzzi cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu durum, cinayet soruşturmasının seyrini değiştirecek bir adım olarak değerlendiriliyor.

BÜYÜK BİR TRAJEDİ YAŞANDI

Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak’ta kaykay malzemesi almak için gittiği Kadıköy Salı Pazarı’nda, kendisiyle aynı yaştaki iki saldırgan tarafından bıçaklanmıştı. Genç birey, saldırının ardından başına tekme darbeleri alarak yere düştü ve yaşam mücadelesi 14 gün sürdü.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayetle ilgili şüpheliler hakkında “çocuğu kasten öldürmek” suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis talep etti. Bu yöndeki iddianame, İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşmada, 15 ve 16 yaşındaki iki sanığın tutukluluk hallerinin devam etmesine ve bir sonraki duruşmanın 8 Mayıs’a ertelenmesine karar verildi.