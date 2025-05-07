Minguzzi Cinayetiyle İlgili Yeni Gelişme

İTALYAN ŞEFİN OĞLU CİNAYETE KURBAN GİTTİ

24 Ocak’ta İstanbul Kadıköy’deki bit pazarında alışveriş yapan İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar’ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, bıçaklanarak yaşamını yitirmişti. Geçtiğimiz gün gelişen olayda, soruşturma kapsamında aranan 2 şüpheli çocuk daha yakalanmıştı. Mattia’nın öldürülmesine dair davada yaşanan son dakika gelişmeleri dikkat çekiyor.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Soruşturma çerçevesinde aranan 2 şüpheli çocuk, gözaltına alındı. Bu şüphelilerin yaşlarının 18’den küçük olduğu belirtildi ve Kadıköy Çocuk Büro Amirliği’ne götürüldü. Olaya dair yeni tutuklama talepleri gündeme geldi.

TUTUKLAMA TALEBİ GÜNDEMDE

Minguzzi cinayetiyle ilgili soruşturmada yaşanan son gelişmede, 2 şüphelinin tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildiği öğrenildi.

CİNAYETİN DETAYLARI

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak’ta kaykay malzemesi almak için gittiği Kadıköy Salı Pazarı’nda, yaşlı iki saldırganın hedefi oldu. Bıçaklandıktan sonra yere düşen Mattia, başına darbe aldı ve yaşam mücadelesi 14 gün sürdü.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayet şüphelileri hakkında “çocuğu kasten öldürmek” suçlamasıyla 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep eden bir iddianame düzenledi. İddianame, İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşmada, 15 ve 16 yaşındaki sanıkların tutukluluk halleri devam etti ve bir sonraki duruşma 8 Mayıs’a ertelendi.