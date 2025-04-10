Minguzzi Davası İtalya’da Büyük Yankı Uyandırdı

FAİL HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ GEREKİYOR

İtalya vatandaşı olan Ahmet Mattia Minguzzi’nin İstanbul’da uğradığı bıçaklı saldırı sonucunda hayatını kaybetmesi, Türkiye ve İtalya’da büyük yankı buldu. Ailesi, adalet arayışı içerisinde iken, “Ahmet Minguzzi davası neden ertelendi?” sorusu sıklıkla dile getiriliyor. Mahkeme sürecindeki gelişmeler, duruşmaya dair dikkat çekici detayları da ortaya çıkardı.

DURUŞMA TARİHİ DEĞİŞİKLİĞİ

Kadıköy’de İtalyan restoran şefinin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi’nin 15 yaşındaki iki çocuk tarafından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin olarak tutuklanan şüpheliler, 8 Mayıs tarihinde mahkemeye çıkarılacak. İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılacak duruşmaya tutuklu sanıklar U.B. ve B.B. katılım gösterecek. Maktulün annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi, babası Andrea Minguzzi ve onların avukatları da duruşmada yer alacak. Ancak mahkeme, basın mensupları ve izleyicilerin katılımı için kapalılık ve gizlilik kararı almış durumda. Duruşmada sanıkların savunmalarının ardından bir tanığın dinlendiği öğrenildi. Mahkeme heyeti, başka bir tanığın dinlenebilmesi amacıyla duruşmayı 8 Mayıs’a erteledi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE AİLE DESTEĞİ

Duruşma salonunun önünde ve koridorlarda geniş güvenlik önlemleri alındığı gözlemlenirken, maktulün yakınları ara sıra sinir krizi geçiriyor. Bazı ünlü isimler de, ölen çocuğun ailesine destek olmak amacıyla adliyeye gelerek, duruma duyarlılık gösteriyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 24 Ocak’ta Mattia Ahmet Minguzzi’nin kaykay malzemesi almak için arkadaşlarıyla birlikte tarihi salı pazarına gittiği ve burada iki tutuklu çocukla karşılaştığı belirtiliyor. Aralarındaki diyalog sonucunda, B.B. tarafından Minguzzi’ye fiziksel saldırıda bulunulduğu bildiriliyor.

OLAYIN GELİŞİM SÜRECİ

İddianameye göre, B.B., Minguzzi’yi iterek yere düşüyor ve ardından elindeki bıçakla onu çeşitli yerlerinden yaralıyor. U.B. de yere düşen Minguzzi’ye tekme atıyor. Çevredeki vatandaşların müdahalesi sonrası U.B. ve B.B.’nin olay yerinden kaçtıkları, Minguzzi’nin tedavi için hastaneye kaldırıldığı, ancak 17 gün sonra 9 Şubat’ta yaşamını yitirdiği bildiriliyor. Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen otopsi raporuna göre Minguzzi’nin ölüm nedeni, kesici alet yarasıyla oluşan iç organ yaralanması olarak kaydediliyor. İddianamede, U.B. ve B.B.’nin “çocuğa karşı kasten öldürme” suçlamasıyla 18’er yıllık hapis cezasına çarptırılması isteniyor.