Minguzzi Davasında Aile Reddetti

DAVA SÜRECİ VE MAHKEME HEYETİ DEĞİŞİKLİĞİ

Mattia Ahmet Minguzzi’nin yaşamını yitirmesiyle ilgili ‘çocuğa karşı kasten öldürme’ suçlamasıyla yargılanan iki sanık hakkında 24’er yıl hapis cezası talep edilirken, ailenin mahkeme heyetine reddi hakim talebinde bulunması üzerine önemli bir gelişme yaşandı. Mahkeme heyeti, ailenin talebini dikkate alarak davanın başkanını görevden aldı. Davanın bir sonraki duruşması ise 17 Temmuz’a ertelendi. Kartal’daki Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşen duruşmaya, tutuklu çocuk sanıklar U.B. ve B.B. katılırken, Minguzzi’nin aile üyeleri ve avukatları da salonda hazır bulundu. Duruşma sırasında, izleyiciler ve basın mensupları, mahkemenin aldığı kapalılık ve gizlilik kararı nedeniyle salona alınmadı. Duruşmaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Tuba Durgut, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ve CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez de iştirak etti. Ayrıca, İtalya Konsolosu Irene Pastorino Olmi’nin duruşmaya katılarak aileye destek vermesi dikkat çekti.

AİLENİN TALEPLERİ VE SONUÇLARI

Ailenin avukatı, duruşmanın başında reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme, bu talep üzerine ara vererek duruşmaya devam etti. Ara sonrası, mahkeme başkanı davadan çekildi. Duruşmanın ardından açılama yapan avukat Rezan Epözdemir, “Bugün 3. duruşma gerçekleşti. 1 Mayıs’ta yaptığımız şikayet sonucunda olay yerinde 3 ayrı fail tutuklandı. 103 gün geçtikten sonra, kamera kayıtları ve şikayetimiz üzerine bu failler tutuklandı. Onlar hakkında soruşturma devam ediyor, iddianame hazırlanacak. Bir sonraki duruşmaya kadar, suçun müştereken işlendiği gerekçesiyle bu kişiler de çocuğa karşı kasten öldürmeye yardım suçundan tutuklandılar. Bu dosya, mevcut dosya ile birleştirilecek. Bir sonraki duruşma 17 Temmuz’da gerçekleştirecek. Aslında bu duruşma 18 Temmuz’daydı ancak ailenin evlilik yıl dönümü nedeniyle 17’sine alınması talep edildi. Bu duruşmada diğer iki tutuklu failin de yargılanması bekleniyor” şeklinde konuştu.

MAHKEMEDEN TARAFSIZLIK ENDİŞELERİ

Epözdemir, devamında, “Ancak yaklaşık üç duruşmadır müvekkillerimiz ve ailenin mahkeme başkanının tarafsızlığına ilişkin makul şüpheleri oluştu. Taleplerin reddedilmesi, keşif yapılmaması, HTS kayıtlarının reddi gibi durumlar bu şüpheyi artırdı. Duruşmanın kayda alınmaması ve sanıklara yönlendirici sorular sorulması gibi birçok durum, tarafsızlık konusunda endişeleri güçlendirdi. İlk duruşmada Yasemin Hanım’ın sözünün kesilmesi, Andrea’ya söz verilmemesi gibi olaylar yaşandı. Duruşmalar sesli-görüntülü kayda alınmadığı için sanıkların beyanları arasındaki çelişkiler ve yönlendirmeler yargı kayıtlarına geçmedi” ifadelerini kullandı.