Minguzzi Durasında Mahkeme Heyeti Ayrıldı

DAVA SÜRÜYOR

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde Mattia Ahmet Minguzzi’nin (15) bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybettiği olayla ilgili dava devam ediyor. İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar’ın oğlu olan Mattia Ahmet Minguzzi’nin ölümüne dair “Çocuğa karşı kasten öldürme” suçlamasıyla açılan davada, iki sanık üçüncü kez hakim karşısında bulunuyor. Duruşma Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşti. Duruşmada baba Andrea Minguzzi, anne Yasemin Akıncılar, teyze Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu ve anneanne Binnur Semiz’in yanı sıra 18 yaşından küçük tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. da hazır bulundu.

AİLENİN DESTEKÇİLERİ SLOGAN ATIYOR

Aileye destek vermek için gelen vatandaşlar “Sokaklarda katil istemiyoruz.” sloganları attı. Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, duruşmada reddi heyet talebinde bulundu. Ailenin talebi üzerine mahkeme heyeti davadan çekildi ve bir sonraki duruşma 17 Temmuz’a ertelendi.

Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak’ta arkadaşlarıyla kaykay malzemesi almak için Kadıköy ilçesi Hasanpaşa Mahallesi’ndeki pazara gitmişti. Burada B.B. ve U.B. ile arasında tartışma çıkmış, pazardan ayrılmak isteyen Minguzzi bıçakla saldırıya uğramış, B.B. tarafından bıçaklanmış, U.B. ise yere düşen Minguzzi’yi tekmelemişti. Ağır yaralanan Minguzzi hastaneye kaldırıldıktan sonra iki şüpheli yakalandı ve tutuklandı. Ne yazık ki, Minguzzi hastanede yoğun bakımda bulunduğu süre zarfında 9 Şubat’ta hayatını kaybetti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde, Minguzzi’yi tekmeleyen U.B. ile bıçaklayan B.B. hakkında “çocuğa karşı kasten öldürme” suçlamasıyla 18’er yıldan 24’er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yargılamanın devam ettiği mahkemeye gönderilen olaya dair görüntülerle ilgili bilirkişi raporunda, Minguzzi’nin bıçaklanmadan önce ve sonra B.B. ve U.B. ile başka iki şahsın varlığına ilişkin tespitler yer aldı.