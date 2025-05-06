Minguzzi, Metrobüs Durağında Gülerek Anlattı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ NOKTA

Mattia Ahmet Minguzzi, arkadaşlarıyla kaykay için malzeme almak üzere Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi’ndeki pazara gitmişti. Burada B.B. ve U.B. isimli kişilerle yaşanan tartışma sonucunda B.B. tarafından bıçaklandı. Mint vəziyete düşen Minguzzi’nin yere düştükten sonra U.B. tarafından da tekmelendiği ifade ediliyor. Ağır yaralanan genç, hastaneye kaldırılmasının ardından 9 Şubat’ta hayatını kaybetti.

BÜYÜK ŞOK HİSSETTİREN GÖRÜNTÜLER

Yeni elde edilen görüntülerde bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren B.B.’nin olaydan sonra metrobüs durağında üç arkadaşıyla buluştuğu, burada gülerek ve el hareketleriyle cinayeti anlattığı görülüyor. Dava dosyasına giren görüntülerde, katil ve suç ortağının olay sonrası Fikirtepe Metrobüs durağına gittiği ve arkadaşlarıyla buluştuğu anlar yer alıyor. Katilin metrobüs durağındaki arkadaşlarına Ahmet Minguzzi’yi bıçakladığını gülerek anlattığı dikkat çekiyor. Arkadaşlarıyla birlikte metrobüse binen katil ve suç ortağı, bu görüntülerden kısa bir süre sonra yakalanmış. Her ikisinin de daha önce çok sayıda sabıka kaydı olduğu ortaya çıkmış.

DAVA SÜRECİ VE MEZAR TAHRİBİ

Mattia Ahmet’in mezarının tahrip edilmesine ilişkin duruşma tarihi de belirlenmiş durumda. Tutuklu sanık Duran Aydın, ilk kez 27 Mayıs’ta hakim karşısına çıkacak. Ayrıca mahkeme, Mattia Ahmet’in babası Andrea Minguzzi hakkında da duruşmaya zorla getirme emri çıkarmış.