Minibüs Bariyerlere Çarptı, Takla Attı

KAZA ANI VE SEBEPLERİ

Çatalca’da minibüs, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Kaza, saat 17.00 sıralarında Kestanelik Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı Caddesi’nde gerçekleşti. Sezgin A. (41) yönetimindeki 34 UV 9357 plakalı minibüs, sürücünün kontrolü kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyerlere çarptı ve çarpmanın etkisiyle takla atarak otluk alana savruldu.

OLAY YERİNDEKİ GÜVENLİK VE SAĞLIK MÜDAHALESİ

Olayın hemen ardından sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Sezgin A.’yı sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ancak, tüm müdahalelere rağmen sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

TRAFİK DURUMU VE İNCELEME

Kaza nedeniyle bir kısmı trafiğe kapatılan cadde, minibüsün kaldırılmasının ardından araç trafiğine yeniden açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.