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Minibüs Çarptı, Ömer Hayatını Kaybetti

TRAJEDİK OLAY ANTALYA’DA MEYDANA GELDİ

Antalya’nın Serik ilçesinde, minibüsün çarpması sonucu ağır yaralanan 14 yaşındaki Ömer Faruk Kurt, hastanede yaşamını yitirdi. Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında ilçe merkezindeki kavşakta gerçekleşti. Minibüs, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan genç çocuğa çarptı.

CANKURTARAN EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri hızlıca sevk edildi. Kaza sonrası ilk müdahale yapıldıktan sonra Ömer Faruk Kurt, Serik Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Ancak genç çocuk, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Minibüs sürücüsü ise gözaltına alındı.

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