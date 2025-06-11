Minibüs Devrildi, 17 Kişi Yaralı

KAZANIN DETAYLARI

Çorum’un Alaca ilçesinde, düğünden dönüşte bulunan bir minibüsün devrilmesi sonucu 2’si çocuk, toplamda 17 kişi yaralandı. Kaza, Yozgat-Alaca karayolu üzerindeki Koçhisar mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Adana’daki bir düğünden Samsun’a dönen A.İ. yönetimindeki (31) 55 AR 265 plakalı Mercedes marka minibüs, sürücünün direksiyon başında anlık uyuması neticesinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Kazada yaralananlar arasında sürücünün yanı sıra S.A.İ., E.D., K.D. (41), K.D., O.D., S.D. (13), S.R.D. (15), A.D. (45), M.D., R.D., Ş.D. (58), Y.D. (45), G.D., M.D., H.D. ve O.D. bulunuyor. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarlar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

İLK MÜDAHALE VE HASTA KALDIRMA

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan G.D. ile M.D., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine, diğer 15 yaralı ise Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ekipler, kazanın nedenleri üzerine detaylı bir inceleme başlattı.