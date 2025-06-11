Minibüs Devrildi, 17 Yaralı Var

ALACA İLÇESİNDEKİ KAZA

Çorum’un Alaca ilçesinde, düğünden dönen vatandaşların bulunduğu bir minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kaza, 17 kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı. Kaza, Yozgat-Alaca Koçhisar mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Adana’da gerçekleşen düğünden sonra Samsun’a dönüş yolunda olan 55 AR 265 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak şarampole devrildi.

OLAY YERİNDEKİ MÜDAHALELER

İlk belirlemelere göre 17 yaralı hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleleri yaptıktan sonra, ambulanslarla hastanelere sevk etti. Kazanın tam nedenleri ve yaralıların durumu hakkında daha fazla bilgi bekleniyor.