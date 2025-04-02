Minibüs Devrildi: 5 Kişi Yaralandı

KAZA DETAYLARI

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucunda bir minibüs devrildi. Bu üzücü kaza sonucunda 5 kişi yaralandı. Olay, 11.15 sıralarında Malatya-Adıyaman yolu üzerindeki Suçatı mevkiinde meydana geldi.

YARALILARIN DURUMU

Alınan bilgilere göre, Adıyaman yönünden gelen ve Ali Ş. (40) tarafından yönetilen 02 J 4026 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilerek kaza yaptı. Kazada yaralanan kişiler arasında Arif Ç. (57), Zekine Ç. (49), Şaban Ç. (11), Halit Ç. (58) ve Medine Ç. (58) yer aldı. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.