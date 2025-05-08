Minibüs Kadına Çarptı, Eşi Konuştu

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDILAR

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 50 yaşındaki Nefise Güven’e minibüs çarptı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, kadının bacağındaki kemik kırıldı ve tedavisi devam ediyor. Eşi Erdoğan Güven, gazetecilere verdiği açıklamada, “Bizim canımız yandı. Başkasının canı yanmasın. Bölgeye yaya geçidi ve hız kesici konulmalı” dedi.

KAZA ANINI ANLATTI

Olay, 15 Nisan akşamında gerçekleşti. Erdoğan Güven, iş yerinden çıkıp minibüslere giderken eşi Nefise’nin yöneldiğini gördü. Ancak, eşinin yavaş kaldığını fark edince taksiye yöneldiğinde geriye dönerek eşinin bağırışlarını duydu ve minibüsün çarptığını gördü. “Minibüs, eşimin sol omuzuna veya sağ omuzuna çarptı ve arka tekerlek bacağının üzerinden geçti” şeklinde ifade etti.

YOL GÜVENLİĞİ TALEBİ

Erdoğan Güven, kazanın ardından eşi Nefise’nin tedavisinin sürdüğünü belirtti. “Emniyetin raporunda, yaya geçidinden geçmesi gerektiği belirtiliyor, ama orada hiç hız kesici ya da yaya geçidi yok” dedi. Kazanın iç yüzünü paylaşan Güven, minibüsün trafiğin aksaması nedeniyle manevra yapamasının paniğe yol açtığını söyledi. Eşinin bacak kemiği kırılırken, tedavi sürecinin uzadığını ifade etti.

CANA DEĞER VERİLMELİ

Yaşadığı zorlukları dile getiren Erdoğan Güven, işlerinin de etkilendiğini belirtti. “Ben menfaat peşinde değilim, can yanmasın istiyorum. En azından oraya bir hız kesici veya yaya geçidi yapılmasını istiyorum” diye vurguladı. “Bizim canımız yandı, başkasının canı yanmasın” diyerek olayın ciddiyetine dikkat çekti.