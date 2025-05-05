MINİBÜS DEVRİLDİ

Fatih’te, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir minibüs kaldırıma çıkarak devrildi. Kaza sonucunda sürücü yara almadan kurtulduken, minibüsteki tekstil ürünleri başka bir araçla taşındı. Olay, Adnan Menderes Bulvarı’nda saat 23.00 civarında gerçekleşti.

KAZA ANINDA OLAY YERİNE EKİPLER GİTTİ

Alınan bilgilere göre, cadde üzerinde seyir eden 34 JDP 68 plakalı minibüs, sürücünün kontrolü kaybetmesiyle devrildi. Sürücü, olayda herhangi bir yaralanma geçirmedi. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı sonrası polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde kaza yerine yönlendirildi. Yoldan geçenler, sürücüyü aracın içinden çıkarmayı başardı.

POLİS EKİPLERİ TEDBİR ALDI

Olay yerine ulaşan polis ekipleri, ikinci bir kazanın yaşanmaması için gerekli önlemleri aldı. Minibüs, olay yerinde bulunan bir vinç yardımıyla devrildiği yerden kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı.