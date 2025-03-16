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Minibüs Kamyona Çarptı: 1 Yaralı

ADANA’DA MİNBÜS KAZASI

Adıyaman’da bir minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Olayın meydana geldiği yer, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu’nun 40. kilometresidir. Burada, 61 yaşındaki Mehmet Ö.’nün kullandığı 02 ADK 109 plakalı kamyona, 52 yaşındaki Sait Ş.’nin kullandığı 34 EAN 524 plakalı minibüs arkadan çarptı.

YARALININ DURUMU İYİ

Kazanın ardından, minibüs sürücüsü Sait Ş. yaralanarak olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale edildi. Yaralı, daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan Sait Ş.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma işlemleri başlatıldı.

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