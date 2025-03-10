Minibüs Kazası Güvenlik Kamerasına Yansıdı

ŞANLIURFA’DA KAZA SONUCU YARALANANLAR

Şanlıurfa’da meydana gelen kaza, kontrolden çıkan bir minibüsün yol kenarındaki kayalıklara çarpması sonucunda 2 kişinin yaralanması ile sonuçlandı. Olay, Şanlıurfa-Gaziantep karayolu üzerinde, 24. kilometrede gerçekleşti.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Sürücü Mehmet Fırat Y. (42), kullandığı 48 UC 443 plakalı kapalı kasa minibüs ile direksiyon hakimiyetini kaybetti ve aracını karşı şeride geçirdi. Bu esnada araç kayalıklara çarptı. Kazada sürücü ile birlikte seyahat eden Eyüp K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kazanın anı, bölgedeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.