Minibüs Kazaya Karıştı: 1 Ölü, 14 Yaralı

KAZANIN DETAYLARI

Sivas’ta öğretmenleri taşıyan bir minibüs kaza yaptı. İlk verilere göre, bu kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı ve toplamda 14 kişi yaralandı. Kaza, Sivas’ın Çeltek köyü yakınlarında meydana geldi.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Yıldız beldesinden Sivas yönüne ilerleyen ve içerisinde öğretmenlerin bulunduğu 48 ATY 416 plakalı minibüs, karşı istikametten gelen 58 AEJ 663 plakalı otomobille çarpıştı. Olayın hemen ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve bir hava ambulansı gönderildi. Kazada hayatını kaybeden kişi ve yaralananların durumu hakkında detaylı bilgi alınmaya çalışılıyor.

İNCELEME DEVAM EDİYOR

Kazanın nedenine dair incelemeler sürüyor. Yetkililer, kazanın oluş şekli ve detayları üzerinde çalışmalara devam ediyor.