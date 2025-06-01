Minibüs, Kontrolsüz Geçitte Trenle Çarpıştı

AFYONKARAHİSAR’DA KAZA YAŞANDI

Afyonkarahisar’da meydana gelen bir kaza sonucunda kontrolsüz hemzemin geçitte bir minibüs trenin çarpması sonucunda sürücüsü yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Eskişehir- Denizli seferini yapan 7617833 sefer sayılı yolcu treni, Sandıklı ilçesindeki kontrolsüz hemzemin geçitte M.Ç.’nin kullandığı 03 AEM 078 plakalı minibüse çarptı.

OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kaza sonrasında çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırdı. Yapılan incelemelerin ardından tren yoluna devam etti.