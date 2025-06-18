MİNİBÜS KURŞUNLANDI, JANDARMA SORUŞTURMA BAŞLATTI

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Kastamonu’nun Doğanyurt ilçesinin Baldıran köyünde park halindeki bir minibüs, kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş altına alındı. Olay, geçtiğimiz gece saatlerinde gerçekleşti.

MİNÜBÜS SAHİBİ ŞİKAYETTE BULUNDU

Olayın detaylarına göre, köy muhtarı Mehmet Şengür’e ait olan minibüs, kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı. Şengür, minibüsünü kurşunlanmış halde bulduktan sonra durumu yetkililere bildirdi.

GİZLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu gelişmelerin ardından jandarma ekipleri, olayla ilgili olarak geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yetkililer, suçluların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.