Minibüs Şarampole Devrildi: 3 Yaralı

KAZA GÜVENLİK AÇISINDAN KRİTİK SONUÇLAR DOĞURDU

Kastamonu’da meydana gelen bir kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu minibüs şarampole devrildi. Olay, Kastamonu Doğu Çevreyolu üzerindeki Örencik köyü mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Ankara yönünde seyir eden Mehmet Akif K. yönetimindeki 37 FC 830 plakalı Hyundai marka minibüs, bir anlık dikkatsizlikle yoldan çıktı ve yol kenarındaki bir ağaca çarparak devrildi.

Kaza sonucunda sürücü Mehmet Akif K. ile birlikte, aynı aileden Lütfi K. ve Hanife K. yaralandı. Olayı gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Kaza ile ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, olayın nedenlerine ilişkin araştırmalarını sürdürüyor. Bu tür kazaların önlenmesi için sürücülerin dikkatli olmaları gerektiği bir kez daha gözler önüne serildi.