Minibüs Şarampole Düştü, 1 Ölü

MINİBÜS KAZASI GÖZLERİ YILDIZLARI KAYBETTİ

Samsun’un Bafra ilçesinde bir minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 25 yaşındaki bir genç kız hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza, Organize Sanayi Bölgesi Sedde yolunda gerçekleşti.

KAZANIN DETAYLARI

Alınan bilgilere göre, Bafra yönüne ilerleyen ve Derbent Barajı yakınındaki Vadipark çalışanlarını taşıyan Yusuf Emre A. yönetimindeki 55 TH 965 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak 7 metrelik bir şarampole düştü. Olayın ardından çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi bölgeye yönlendirilmesi sağlandı.

Kazada minibüste bulunan Merve Turhal, olay yerinde yaşamını yitirirken, minibüsün sürücüsü Yusuf Emre A. ile yolcular Kubilay S. (20), Nesmina K. ve Müge K. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.