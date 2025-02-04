Minibüs Şoförlerinin Kavgası: 1 Ölü

OLAYIN BAŞLANGICI VE TARTIŞMA

Büyükçekmece’de minibüs şoförleri Nihat Baysal (61) ile Çağlar U. (40) arasında yolcu nedeniyle bir tartışma başladı. İddialara göre, bu tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavganın seyrini değiştiren bir olayda, Çağlar U. beyzbol sopasıyla Nihat Baysal’a saldırdı. Yaralanan Baysal, kafasına aldığı darbe ile yere düştü.

SAĞLIK MÜDAHALESİ VE HAYAT KAYBI

Yaralı Nihat Baysal, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelerde, doktorlar Baysal’ın kalp krizi geçirdiğini tespit etti. Tüm çabalara rağmen Baysal, hayatını kaybetti.

OTOPSİ VE CENAZE İŞLEMLERİ

Baysal’ın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na gönderilen cenazesine otopsi yapıldı. Otopsi raporunun hazırlanmasının ardından kesin ölüm sebebinin öğrenileceği belirtildi. Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Baysal’ın cenazesi, Fatih Camii’nde ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Topkapı Mezarlığı’na defnedildi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Yaşanan kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerasında kaydedildi. Görüntülerde, Çağlar U.’nun beyzbol sopasıyla Nihat Baysal’a vurduğuna ve çevredekilerin kavgayı sonlandırmak için araya girdiğine dair anlar yer alıyor.