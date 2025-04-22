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Minibüs Uçuruma Yuvarlandı, 16 Ölü

Pakistan’da Minibüs Kazası

Pakistan’da bir minibüs, uçuruma düşmesi sonucunda en az 16 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu ve 30 kişiyi yaraladı. Olay, Sindh eyaletinin Jamshoro bölgesinde gerçekleşti. Seyir halindeki minibüsün uçuruma yuvarlandığı bildirildi.

Hayatını Kaybedenler ve Yaralılar

Kazanın ardından olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Olayda, 5’i çocuk olmak üzere en az 16 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Yaralılardan bazılarının ağır durumda olduğu ve can kaybının artacağına dair endişelerin bulunduğu ifade ediliyor.

Kazanın Nedenleri ve Soruşturma

Kazanın, aşırı hız yapan sürücünün aracın kontrolünü kaybetmesi sebebiyle meydana geldiği kaydedildi. Yetkililer, kaza ile ilgili detaylı bir soruşturma başlattıklarını duyurdu.

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