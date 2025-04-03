Minibüs ve Araç Çarpıştı: 7 Yaralı

KAZA AYRINTILARI

Amasya’nın Suluova ilçesinde meydana gelen kazada, bir minibüs ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı ve bu kazada toplamda 7 kişi yaralandı. Yaralılar, Suluova Devlet Hastanesi’nde tedavi edilmeye alındı. Olayın saat 00.30 sıralarında gerçekleştiği bildiriliyor.

OLAYIN GELİŞİMİ

Edinilen bilgiye göre, Eski Çeltek Mahallesi mevkiinde Serhat D. yönetimindeki 05 BC 618 plakalı Volkswagen Transporter minibüsü, Mustafa Tarık D.’nin kullandığı 55 TH 056 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazanın hemen ardından olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişiler arasında sürücülerin yanı sıra Bedriye D., minibüsteki Erdem C., Berkay A., Bünyamin T. ve Eren T. de bulunuyor.

İNCELEME SÜRÜYOR

Yaşanan kazayla ilgili incelemelerin başlatıldığı öğrenildi. Olayın detayları ve kazanın nedeni hakkında daha fazla bilgi edinilmesi bekleniyor. Yaralıların durumlarıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor.