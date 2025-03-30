Minibüs ve Elektrikli Bisiklet Çarpıştı, 2 Yaralı

TRAFFİK KAZASI AYRINTILARI

Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir minibüs ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucunda 2 kişi yaralanıyor. Kaza, öğle saatlerinde Seydişehir Antalya Çevreyolu İncesu üst geçidi yakınında meydana geldi. Y.E. yönetimindeki 06 EFD 209 plakalı Volkswagen marka minibüs, A.T. idaresindeki elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklet sürücüsü A.T. ile arkasında oturan oğlu K.E.T. yaralanıyor.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kaza anını görenlerin durumu bildirmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk ediliyor. Yaralıların ilk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde gerçekleştiriliyor. Sonrasında ambulanslar ile Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınıyorlar. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldığı bildiriliyor.