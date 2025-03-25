Haberler

Minibüs ve Kamyon Çarpıştı: 4 Yaralı

TRAFFİK KAZASI DETAYLARI

Fethiye – Muğla karayolu üzerindeki Çatalarık Kavşağı’nda bir trafik kazası gerçekleşti. Servis minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 07 TY 292C plakalı kamyon, bir işçiyi taşıyan servis minibüsü ile çarpıştı.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek sağlık ve polis ekiplerinin olay yerine gelmesini sağladı. Kazada minibüste bulunan H.B.Y., K.Y., H.Ç. ve R.B. isimli 4 işçi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ilçedeki hastanelere kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak inceleme süreci başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Muğla ve Diyarbakır’da Organize Suç Operasyonu

Marmaris'teki operasyonda muğla ve Diyarbakır'da tefecilikle bağlantılı 8 kişi yakalandı. Yurt dışında olduğu belirlenen bir şüpheli için arama çalışmaları devam ediyor.
Haberler

Yurt Eğitim Sen’den İftar Programı

Yurt Eğitim Sen Ağrı Şubesi, Ramazan'da düzenlediği iftarla üyeleri ve ailelerini buluşturdu. Etkinlikte birlik ve dayanışmanın önemi ön plana çıkarıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.