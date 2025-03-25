Minibüs ve Kamyon Çarpıştı: 4 Yaralı

TRAFFİK KAZASI DETAYLARI

Fethiye – Muğla karayolu üzerindeki Çatalarık Kavşağı’nda bir trafik kazası gerçekleşti. Servis minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 07 TY 292C plakalı kamyon, bir işçiyi taşıyan servis minibüsü ile çarpıştı.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek sağlık ve polis ekiplerinin olay yerine gelmesini sağladı. Kazada minibüste bulunan H.B.Y., K.Y., H.Ç. ve R.B. isimli 4 işçi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ilçedeki hastanelere kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak inceleme süreci başlatıldı.