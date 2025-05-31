Minibüs Ve Kamyonet Çarpıştı: 2 Yaralı

KAMYONETLE MINİBÜS ÇARPIŞTI

Bursa’da gerçekleşen bir trafik kazasında kamyonet ve minibüs birbirine çarptı. Kaza, İznik ilçesinin Boyalıca Mahallesi’nde İznik-Orhangazi yolunda meydana geldi. 06 DK3223 plakalı kamyonetin sürücüsü, dönüş yapmaya çalışırken 16 ADS 605 plakalı minibüs ile çarpışma yaşadı.

KAZA SONRASI ACİL YARDIM SEVK EDİLDİ

Olayın hemen ardından jandarma ve acil sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi. Kazada yaralanan iki sürücü, ambulanslarla İznik Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların durumlarıyla ilgili detaylı bilgi henüz paylaşılmadı.