Minibüs Yangını, Trafik Yoğunluğu Oluştu

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Olay, saat 12.00 civarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Ambarlı Kavşağı civarında gerçekleşti. Beylikdüzü yönünde ilerleyen bir minibüsten hızlı bir şekilde alevler çıkmaya başladı.

SURDURUCUNUN YANGINLA MÜDAHALESİ

Araç sürücüsü, yangının başlaması üzerine kaygılanarak yolda durdu ve yangını söndürmeye çalıştı. Yangın sırasında minibüste küçük çaplı patlamaların da olduğu gözlemlendi.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINA MÜDAHALE ETTİ

İhbarın ardından olay yerine hızla gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ancak minibüs yangında tamamen bir demir yığını haline geldi. Yangın sebebiyle D-100 Karayolu’nun Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.