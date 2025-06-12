Minibüste Yangın, Şoför Kurtardı

MINİBÜSTE ÇIKAN YANGIN MÜDAHALEYLE SÖNDÜRÜLDÜ

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeki bir minibüste meydana gelen yangın, şoför R.G.’nin dikkati sayesinde kontrolden çıkmadan söndürüldü. Olay, Kavaklı Mahallesi Sağlık Caddesi’nde gerçekleşti. Sürücü, 43 HY 869 plakalı minibüsle seyir halindeyken aracın içerisinden dumanlar yükselmeye başladığını fark etti. Hızla araçla yolun kenarına çekilen sürücü, olası bir felaketi önledi.

ESNAFLARDAN HIZLI MÜDAHELE

Bu sırada caddede bulunan esnaflar, durumu görür görmez 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar eden esnaflar, işyerlerinde bulunan yangın söndürme tüpü ile yangına müdahale etti. Yangın haberinin alınmasının hemen ardından olay yerine hızlı bir şekilde ulaşan itfaiye ekipleri, elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangına anında müdahale etti.

İTFAİYE EKİPLERİNDEN BAŞARILI MÜDAHALE

İtfaiye ekipleri, yangını söndürme ve soğutma çalışmalarını tamamladıktan sonra hasar gören minibüs, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yangın nedeniyle bir süre kapatılan Sağlık Caddesi’ndeki trafik akışı, çalışmaların bitmesinin ardından normale döndü. Olayda can kaybı yaşanmazken, minibüste maddi hasar oluştu.