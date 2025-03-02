Minibüsteki Soba Vatandaşların İlgi Odağı Oldu

SOĞUK HAVADA SICAK BİR ORTAM YARATILIYOR

Zonguldak’ta esnaflık yapan Ayşe ve Rıza Demir çiftinin, iş yerleri önündeki minibüse kurdukları soba, bölgedeki vatandaşların dikkatini çekiyor. Kozlu ilçesinde 15 yıldır kasaplık yapan Rıza Demir, eşi Ayşe Demir ve çalışanları, iş yerlerindeki alanın yetersiz olmasından dolayı ısınmak amacıyla minibüste pelet sobası kurma kararı aldı. Minibüsün koltuklarını sökerek iç kısmını yeniden düzenleyen çift, kurdukları sobanın üzerinde çay demleyerek misafirlerine ikram ediyor.

NOSTALJİK BİR DENEYİM SUNULUYOR

Alışverişe gelen müşterilerin yanı sıra esnaf ve nostaljik bir ortam yaşamak isteyenler, minibüsün içerisinde hem ısınma hem de sohbet etme fırsatı buluyor. İş yerinin önüne park ettikleri minibüse sıcak bir ortam kurmada, Ayşe Demir’in eşinin hastalığının rolü olduğunu belirtti. “İş yerimizde alanımız küçük. Isıtma şansımız yok. Personelimiz, eşim ve ben de dahil olmak üzere üşüyorduk. O şekilde aracın içerisine soba kuralım, ara ara ısınalım istedik. Bu şekilde başladı” diyor Ayşe Demir.

ARTAN TALEP DİKKAT ÇEKİYOR

Ayrıca, “Daha sonra insanlardan aşırı bir talep oluşmaya başladı. Doğalgazlı evlerden dolayı sanırım insanlar nostalji açısından rağbet göstermeye başladı” diyerek, gelen yoğun talebe değiniyor. Gün içinde birçok kişinin minibüs içinde oturup çay içerek sobanın başında ısındığı belirtiliyor. Ayşe Demir, “Öğrenci olan müşterilerimizden de çok talep oluyor. Bu aracın içi sürekli soba olduğu için dolup boşalıyor. İnsanların özlemleri oluşmuş. O yüzden çok yoğun bir ilgi var” diyerek, bu sıcak ortama olan ilginin artarak devam ettiğini ifade ediyor.