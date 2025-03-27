Minibüsün El Freni Unutulunca Kanal Düşüşü

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER VE OLAYIN GELİŞİMİ

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu öğrenci servis minibüsü geri geri gelerek bir kanala düştü. Şans eseri, kaza sırasında servis içerisinde öğrenci bulunmadığı gibi, yoldan geçen birinin olmaması da olası bir facianın önüne geçti. Kaza, Kaygana Mahallesi Otopark Sokak üzerinde gerçekleşti.

MINIBÜSÜN HAREKETE GEÇMESİ VE KANALA DÜŞMESİ

Edinilen bilgilere göre, Fiat marka 14 LD 589 plakalı minibüs, sürücüsü Hilmi K. tarafından park edildikten çok geçmeden geri hareket etmeye başladı. Minibüs, yaklaşık 30 metre geri geri giderek bir sulama kanalına düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi.

MADDİ HASAR VE YARALANMA BULUNMAMASI

Kaza anında, minibüsün içerisinde öğrenci bulunmaması ve yoldan geçen birinin de olmaması, olası bir felaketi önlemiş oldu. Kazanın, aracın el freninin tam olarak çekilmemesi sonucu meydana geldiği öğrenildi. Kanala düşen minibüs vinç yardımıyla kurtarıldı ve olayda yalnızca küçük çapta maddi hasar meydana geldi.