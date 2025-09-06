Minik Asya Şampiyonluk Kazandı

ASYA ŞENGÖNÜL’ÜN BÜYÜK BAŞARISI

Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası’nda Düzceli sporcu Asya Şengönül, 9 maçta tüm rakiplerini yenerek ikinci kez Türkiye Şampiyonu olmayı başardı. Ankara’da gerçekleştirilen, 5 binin üzerinde sporcunun katıldığı turnuvada antrenörlüğünü Hakan Şengönül’ün yaptığı Asya, dokuzuncu maçının ardından tüm rakiplerini mağlup etti.

ALTIN MADALYA VE ŞAMPİYONLUK

Sporcu Asya Şengönül, kazandığı altın madalya ile birlikte ikinci Türkiye Şampiyonu unvanını da elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Bu başarı, Düzce’yi taekwondo camiasında önem kazandırıyor.