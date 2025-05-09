Minik Bilim İnsanları Projeleri İlgi Çekti

ÖĞRENCİLERİN ATIK MALZEMELERLE YARATTIĞI PROJELER

Ankara’daki bir ortaokulda gerçekleştirilen teknoloji tasarım sergisinde minik bilim insanları, atık malzemelerden yarattıkları eserlerle dikkat çekti. Mamak ilçesinde bulunan Şehit Kadir Yalçın Ortaokulu’nda yapılan sergide, 7 ve 8’inci sınıf öğrencileri doğaya yönelik tasarımların yanı sıra mimari ve tarihi eserler sergiledi. Öğrenciler, tasarım programları aracılığıyla hazırladıkları dergileri ve canlandırdıkları ünlü sanatçıları da misafirlerle paylaştı. Sergi, öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından yoğun ilgi gördü.

ÖĞRENCİLERİN EMEĞİNE VURGU

Okul Müdürü Seyfettin Gül, serginin öğrenci ve öğretmenlerin bir yıllık çabasının bir yansıması olduğunu belirtti. “O kadar güzel eserler çıkarmışlar ki, ben onları seyrederken ruhlarının zenginliğini ve kalplerinin güzelliğini tuvallere, resimlere ne kadar güzel nakşettiklerini görüyorum” dedi.

SEVGİNİN ÖNEMİ

Gül, öğrencilerin gönüllerine dokunarak harika işler çıkardıklarını ifade etti. Ailelere büyük sorumluluk düştüğünü vurgulayan Gül, “Çocuklara, evlatlarımıza sevgiyle yaklaşınca neler yapabiliyorlarmış görüyorsunuz” şeklinde konuştu. Teknoloji Tasarım Dersi Öğretmeni Gülten Ak, öğrencilerin doğa temalı mimari ve tarihi eser tasarımlarının el becerilerini geliştirdiğini aktardı. “İlk başta biraz tedirgin davranıyorlar. Ama güzel ürünler ortaya çıktıkça, onlar da daha heyecanlı ve daha güzel çalışıyorlar” şeklinde sözlerine devam etti.