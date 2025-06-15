Minik Eller Hentbol Şenliği Gerçekleşti

MINIKELLER HENTBOL ŞENLİĞİ ÖDÜL TÖRENİYLE TAMAMLANDI

Bu yıl onuncusu düzenlenen Minik Eller Hentbol Şenliği, Hasan Güngör Spor Salonunda yapılan ödül töreniyle sona erdi. Geleneksel olarak her yıl gerçekleştirilen bu etkinlikte, 4 farklı ilden 350 sporcu mücadele etti. 2013 yılından beri Denizli’de yapılan Minik Eller Hentbol Şenliği, bu yıl 11-13 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirildi.

SPORA VE ÇOCUKLARA ÖNEMLİ BİR KATKIDA BULUNULDU

Hentbol sporuna küçük yaştan başlama, çocuklarda spor kültürünü oluşturma ve sporu sevdirme hedefiyle organize edilen bu etkinlik, yine 4 ayrı ilden gelen 350 sporcunun katılımı ile gerçekleşti. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Hentbol Federasyonu İl Temsilciliği tarafından koordine edilen şenlikte, genç sporcular 15’er dakikalık iki devre oynanan maçlarla deneyim kazandı.

GÖKSEL ERDOĞAN’IN ANISINA DÜZENLENİYOR

Şenliğin sonunda tüm katılımcılara turnuva hatırası olarak madalya ve kupaları, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürleri Mahmut Kuruoğlu ile Serap An tarafından verildi. Hentbol sporuna 10 yıl antrenörlük ve 10 yıl Hentbol Federasyonu İl Temsilciliği yapmış olan Göksel Erdoğan, yüzlerce çocuğun hentbolla tanışmasına katkı sağladı. Sümer Ortaokulu’nda beden eğitimi öğretmenliği yapan Erdoğan, 2018 yılında hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi. Minik Eller Hentbol Şenliği, onun hentbola ve çocuklara yaptığı katkıyı yaşatmayı sürdürüyor.