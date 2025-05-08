Minik Güreşçiler, Türkiye Şampiyonu İçin Mücadele Ediyor

DÜZCE’DE ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ

Düzce’de gerçekleşen Okul Sporları Minikler Güreş Türkiye Şampiyonası başladı. Bu organizasyonda yer alan sporculardan biri, tuşla yenilince gözyaşlarına hakim olamadı. Küçük güreşçiye, rakibi, hakem ve antrenörü destek oldu. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Okul Sporları Federasyonu ve Düzce Güreş Federasyonu İl Temsilciliği iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, 81 ilden gelen 400 minik güreşçi, Türkiye şampiyonu olma hedefiyle mücadele ediyor. Şampiyona toplamda 4 gün sürecek ve final müsabakaları pazar günü yapılacak.

AÇILIŞTAKİ MESAJLAR

Bahçeşehir Spor Salonu’nda başlayan şampiyona, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla start aldı. Açılışta Düzce Valisi Selçuk Aslan, güreşin disiplin isteyen bir spor olduğunu vurgulayarak, “Ata sporumuz olan güreşte başarıya ulaşmak için çok çalışmak, ahlaklı olmak ve disiplinli davranmak gerekir. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” sözlerini dile getirdi. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ise, “81 ilden güreşçiler ve teknik ekipler bu önemli şampiyonada yer alıyor. Grekoromen ve serbest stil olmak üzere iki branşta mücadele eden minik sporcular, büyük bir gayret gösteriyor” diye belirtti.

AMATÖR SPORUN DESTEKÇİSİ

Düzce Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Postoğlu, amatör sporcuların her zaman destekçisi olduklarını söyleyerek, “Bu şampiyonada mücadele eden minik sporcuların gelecekte milli formayı giyeceğine inanıyor ve başarılarıyla gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

UMUT VERİCİ GÖRÜNTÜLER

Dünya ikincisi ve Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi, aynı zamanda Güreş Federasyonu Düzce İl Temsilcisi Ramazan Topal, turnuva hakkında yorum yaparken, “Bir zamanlar bizler de bu minderde ter döküyorduk. Şimdi oğullarımız bu geleneği sürdürüyor. Minik güreşçilerimizi minderde gördükçe umutlarım artıyor. Onların ileride olimpiyatlarda ülkemizi temsil edeceğine yürekten inanıyorum” dedi.

DUYGUSAL ANLAR

Müsabakalar sırasında tuşla kaybeden bir sporcu gözyaşlarına hakim olamadı. Bu durumu, rakibi ve hakem teselli etmeye çalıştı. Daha sonra antrenörü de devreye girerek öğrencisine moral vermeye çalıştı. Türkiye Güreş Şampiyonası, 4 gün boyunca devam edecek ve final müsabakalarıyla şampiyonlar belirlenip turnuva sona erecek.