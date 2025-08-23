Minik Hentbol Şampiyonası Sivas’ta Tamamlandı

MINİ-MİNİKLER HENTBOL TÜRKİYE ŞAMPİYONASI TAMAMLANDI

Sivas’ta gerçekleşen Mini-Minikler Hentbol Türkiye Şampiyonası başarıyla sona erdi. Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından 21-23 Ağustos tarihleri arasında Mecnun Otyakmaz Spor Salonu’nda düzenlenen etkinliğe, 20 ilden toplam 500 sporcu katıldı. Yarışmada 13 kız ve 14 erkek takımı mücadele etti. Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, bu etkinlikte yer alan tüm takımlara destek verdi.

DERECEYE GİREN TAKIMLAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

Şampiyona sonunda başarılı ekipler ödüllerini aldı. Madalyalar, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Ufuk Demir, Sicil Lisans ve Kulüpler Şube Müdürü Emrah Yıldırım, Hentbol İl Temsilcisi Turgut Demirkan, Hentbol gözlemcisi Mahmut Boyraz, Hentbol Federasyonu Gelişim Proje Kurul Üyesi Harun Yıldırım ve Mecnun Otyakmaz Spor Salonu tesis amiri Mehmet Özlü tarafından verildi.

ERKEKLERDE VE KIZLARDA DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR

Etkinlikte erkekler kategorisinde Kayseri Spor AŞ Spor Kulübü şampiyon olurken, Sivas Belediyespor Kulübü ikinci, Kastamonu Candar Bey Spor Kulübü üçüncü ve Batman Gençlik Spor dördüncü sırayı aldı. Kızlarda ise 1955 Batman Belediyespor birinci, Gaziantep Gençlik Spor Kulübü ikinci, Gaziantep İl Karması üçüncü ve Ankara Tekeş Spor Kulübü dördüncü olarak sıralandı. Bu sonuçlar, genç yeteneklerin hentboldaki potansiyelini bir kez daha gösterdi.